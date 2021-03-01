مصرع عامل صعقا بالكهرباء بعتاقة في السويس

السويس - سيد نون

لقى عامل بمحافظة السويس مصرعه صعقا بالكهرباء، بمحطة رفع المياه بمنطقة عتاقة بالمحافظة، ونقلت جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

كان اللواء محمد الألفى مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور شرطة عتاقة بتعرض عامل 37 عاما للصعق الكهربائى مما تسبب فى مصرعه.

وانتقل إلى مكان الحادث ضباط مباحث مديرية أمن السويس، وتبين أن العامل توفى بسبب تعرضه لصعق كهربائى، وحرر محضر بالواقعة.

وقامت النيابة العامة بالسويس بالاستماع إلى اقوال الشهود، وقررت تسليم جثمان المتوفى إلى ذويه.

من جانب أخر، خرج جميع المصابين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة ملاكى بطريق السويس – الإسماعلية من المستشفى بعد تلقى العلاج.

وقال مصدر طبى، أن المصابين وعددهم 10 تم علاجهم بمستشفى السويس العام اليوم بعد حادث التصادم بين السيارتين.