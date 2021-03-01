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مصرع طفل إثر حريق شقة سكنية فى منطقة فيصل

الإثنين، 01 مارس 2021 01:57 م
مصرع طفل إثر حريق شقة سكنية فى منطقة فيصل السيطرة على حريق شقة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى طفل مصرعه نتيجة حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل. وانتقلت سيارات الإطفاء ونجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق، ونقلت جثة المتوفى إلى المستشفى. 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل، وعلى الفور أمر اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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