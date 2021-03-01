اليوم السابع
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مصرع طفلين وخالتهما فى حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى بالجيزة

الإثنين، 01 مارس 2021 11:19 ص
مصرع طفلين وخالتهما فى حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى بالجيزة حادث - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى طفلان شقيقان وخالتهما من مركز العياط مصرعهم، في حادث تصادم بين سيارتين أعلى الطريق الدائري، وتم نقل الضحايا لمستشفى الهرم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين، أعلى الطريق الدائري.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع طفلين شقيقين وخالتهما، يقيمون بإحدى قرى مركز العياط، وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سائق السيارة المتسبب في الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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