مصرع طالب صدمة قطار "القاهرة طنطا" حال عبوره من مكان غير مخصص للمشاة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى طالب بقرية زرقان التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، مصرعه وذلك إثر اصطدام قطار "القاهرة – طنطا" به، نتيجة عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم أحمد الشافعى، رئيس مباحث مركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية، بمصرع أحمد.ا.ع، طالب بقرية زرقان التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وذلك إثر اصطدام قطار القاهرة- طنطا به نتيجة عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.