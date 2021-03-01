اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مارس 2021 02:43 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع طالبة سقط عليها ونش لرفع مواد البناء في المنصورة

الإثنين، 01 مارس 2021 01:46 م
مصرع طالبة سقط عليها ونش لرفع مواد البناء في المنصورة إسعاف - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقيت طالبة بالصف الثانى الثانوى مصرعه بمدينة المنصورة عقب سقوط ونش لرفع مواد البناء عليها أثناء سيرها داخل شارع النخلة بالمنصورة، تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى الطوارئ بالمنصورة إلى مأمور قسم أول المنصورة، بوصول طالبة بالصف الثانى الثانوى مصابة بنزيف دخلى وخارجى نتيجة سقوط جسم صلب عليها.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وفاة ا م ع بمدرسة الشهيد مقدم أحمد حسن غنيم  الثانوية بالصف الثانى الثانوى، وبالفحص تبين أثناء سيرها داخل شارع النخلة سقط عليها ونش لرفع مواد البناء عليها ببرج تحت الانشاء، وتم تحرير محضر بالواقعة ،وجارى للغرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


الدقهليه

اخبار الحوادث

مصرع طالبه

شارع النخله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة