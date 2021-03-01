مصرع طالبة سقط عليها ونش لرفع مواد البناء في المنصورة

الدقهلية شريف الديب

لقيت طالبة بالصف الثانى الثانوى مصرعه بمدينة المنصورة عقب سقوط ونش لرفع مواد البناء عليها أثناء سيرها داخل شارع النخلة بالمنصورة، تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى الطوارئ بالمنصورة إلى مأمور قسم أول المنصورة، بوصول طالبة بالصف الثانى الثانوى مصابة بنزيف دخلى وخارجى نتيجة سقوط جسم صلب عليها.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وفاة ا م ع بمدرسة الشهيد مقدم أحمد حسن غنيم الثانوية بالصف الثانى الثانوى، وبالفحص تبين أثناء سيرها داخل شارع النخلة سقط عليها ونش لرفع مواد البناء عليها ببرج تحت الانشاء، وتم تحرير محضر بالواقعة ،وجارى للغرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.