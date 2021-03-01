مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حوادث طرق بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى مواطن مصرعه وأصيب 4 آخرين بإصابات مختلفة فى عدة حوادث بطرق الشرقية. وقع الحادث الأول بطريق الزقازيق ديرب نجم، حيث اصطدمت دراجة بخارية بسيارة نصف نقل أمام قرية كفر الجندى ونتج عن ذلك مصرع هانى أسعد عطية 53 عاما.

ووقع الحادث الثانى بطريق الزقازيق بلبيس حيث أطاحت سيارة ملاكى بدراجة بخارية أمام قرية الروضة ونتج عن ذلك إصابة الطالبين محمد صبرى السيد على ومحمود محمد الغرباوى 24 عاما باشتباه كسر بالحوض واشتباه ما بعد الارتجاج .

ووقع الحادث الثالث أمام كوبرى غيتة حيث اصطدمت سيارة نقل بأخرى نصف نقل بسبب التخطى الخاطئ ونتج عن ذلك اصابة العامل احمد عبد العظيم 34 عاما باشتباه كسر بالكتف الايسر .

ووقع الحادث الرابع بعزبة الغلابة بمركز بلبيس حيث أصيب العامل غريب شعبان محمد 60 عاما بفقد بكف اليد اليسرى أثناء قيامه بالعمل على ماكينة زراعية .

تم إخطار اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية بالحوادث، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفيات لعلاجهم .