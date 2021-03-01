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مصرع رجل وزوجته أسفل سيارة نقل ثقيل بمدينة كفر الشيخ.. صور

الإثنين، 01 مارس 2021 12:48 م
مصرع رجل وزوجته أسفل سيارة نقل ثقيل بمدينة كفر الشيخ.. صور اثناء نقل جثمان رجل وزوجته دهستهما سيارة نقل
كفر الشيخ – محمد سليمان

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لقى رجل وزوجته مصرعهما قهسًا أسفل سيارة نقل ثقيل "فنطاس" أثناء استقلالهما دراجة نارية "موتوسيكل" بشارع المصنع وسط مدينة كفر الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف للموقع ،ورجال المرور ، ورجال الأمن ، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور قسم أول كفر الشيخ بوقوع حادث دهس بشارع المصنع، لرجل وزوجته أثناء استقلالهما دراجة نارية "موتوسيكل"،وتبين أن الجثة الأولى ل محمد محمود إبراهيم سعادة، 65 سنة، وزوجته ثنيه سعد إبراهيم سعادة، 50 سنة، يقيمان بقرية الطايفة، التابعة لمركز كفر الشيخ.

تحرر محضر بالواقعة وجرى التحفظ على السيارة النقل، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات،وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة.

اثناء نقل جثمان رجل وزوجته دهستهما سيارة نقل ثقيل بمدينة كفر الشيخ
اثناء نقل جثمان رجل وزوجته دهستهما سيارة نقل ثقيل بمدينة كفر الشيخ

 

سيارة نقل تدهس رجل وزوجته بكفر الشيخ
سيارة نقل تدهس رجل وزوجته بكفر الشيخ

 

 


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