مصرع رجل وزوجته أسفل سيارة نقل ثقيل بمدينة كفر الشيخ.. صور

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور قسم أول كفر الشيخ بوقوع حادث دهس بشارع المصنع، لرجل وزوجته أثناء استقلالهما دراجة نارية "موتوسيكل"،وتبين أن الجثة الأولى ل محمد محمود إبراهيم سعادة، 65 سنة، وزوجته ثنيه سعد إبراهيم سعادة، 50 سنة، يقيمان بقرية الطايفة، التابعة لمركز كفر الشيخ.

تحرر محضر بالواقعة وجرى التحفظ على السيارة النقل، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات،وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة.



اثناء نقل جثمان رجل وزوجته دهستهما سيارة نقل ثقيل بمدينة كفر الشيخ