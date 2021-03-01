مصادر إعلامية: إطلاق سراح مئات التلميذات المختطفات فى نيجيريا

كتب : أحمد جمعة

أفادت إعلامية نيجيرية، الاثنين، بإطلاق سراح 317 تلميذة، كانت مجموعة من قطاع الطرق قد اختطفتهن يوم 26 فبراير الماضى فى شمال البلاد.

وأشارت المصادر – بحسب سكاى نيوز عربية - إلى أن الفتيات فى طريقهن إلى مدينة جوساو المركز الإدارى لولاية زامفارا، موضحة أنها لا تملك أى معلومات فيما إذا تم دفع فدية مالية لقاء التلميذات.

وقالت المصار أنه تم اختطاف التلميذات من مدرسة داخلية عامة للبنات فى مدينة جانغيبى، وأن قوات الأمن الاتحادية والشرطة بحثت عن التلميذات بشكل مكثف، خلال الأيام الثلاثة الماضية، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الإفريقية.

كان شيخ الأزهر الشريف، قد دعا فى تغريدة نشرها على حسابه الرسمى بتويتر لإطلاق سراح المختطفات، حيث قال: "باسمى وباسم علماء الأزهر الشريف وأساتذته، أضم صوتى لصوت عقلاء العالم لإطلاق سراح أكثر من 300 فتاة تم اختطافهن فى هجوم إرهابى متوحش بشمال غرب نيجيريا، أدعو الله أن يفك أسرهن وأن يعيدهن إلى أهلهن سالمات".

كذلك دان البابا فرانسيس الأحد، ما وصف بــ"الاختطاف المشين" لـ 317 تلميذة فى نيجيريا، عقب صلاة التبشير الملائكى فى الفاتيكان