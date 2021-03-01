مشروع قرار "الدولية للطاقة الذرية" يؤكد ضرورة التزام إيران بالتعاون الكامل

كتب أحمد عرفة

أكد مشروع قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الاتفاق النووى الإيراني تصاعد القلق من قرار إيران بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي، كما شدد على ضرورة التزام إيران بالتعاون الكامل بشأن تطبيق اتفاق الضمانات.

وجاء بمشروع قرار وكالة الطاقة الذرية: لا يمكن التحقق من سلمية مشروع إيران النووي من دون التفتيش.

وفى وقت سابق أكد عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني، أن المساعي لإصدار قرار ضد إيران في اجتماع حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سلوك غير بناء.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، إن أي تحرك أوروبي لإصدار قرار ضد طهران بوكالة الطاقة سيهدد الجهود الدبلوماسية، متابعا: أى قرار ضد إيران يصدر عن اجتماع مجلس حكام الوكالة يشكل تهديدا للفرص الدبلوماسية المتاحة، لاسيما عقب الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الإيراني، أن إلغاء كامل الحظر اللا قانوني والجائر عن إيران باعتباره شرطا أساسيا لعودة إيران إلى كامل التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، لافتا إلى أن شرط إيران للتراجع عن خطوات خفض التزماتها بالاتفاق النووي هو رفع العقوبات.