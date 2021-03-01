اليوم السابع
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مستشار الرئيس الأمريكى السابق: ترامب وميلانيا حصلا على لقاح كورونا فى يناير

الإثنين، 01 مارس 2021 09:46 م
مستشار الرئيس الأمريكى السابق: ترامب وميلانيا حصلا على لقاح كورونا فى يناير ترامب وميلانيا
كتبت رباب فتحى

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أكد مستشار الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، للصحفيين، إن كل من الرئيس السابق وزوجته ميلانيا ترامب حصلا على لقاح كورونا فى يناير الماضى.

وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن آل ترامب أصيبوا بفيروس كورونا في أوائل أكتوبر 2020، وظلت ميلانيا ترامب في البيت الأبيض، بينما تطلبت حالة الرئيس دخوله المستشفى في مركز ووتر ريد الطبي.

وخلال خطابه يوم الأحد في المؤتمر السياسى للمحافظين، قال ترامب لأول مرة أن "الجميع" يجب أن يحصلوا على اللقاح.

كما سخر من خليفته الرئيس الأمريكى، جو بايدن ، لأنه اقترح في وقت سابق من هذا الشهر أن الولايات المتحدة "لم يكن لديها" لقاح  في السوق قبل توليه منصبه.

وقال "جو بايدن ينفذ فقط الخطة التي وضعناها ، وإذا كانت لدينا وسائل إعلام نزيهة - وهو ما لا نملكه - فسيقولون ذلك بصوت عالٍ وواضح".

وقالت الصحيفة إن تصريحات الرئيس السابق تأتى في الوقت الذي روجت فيه إدارة بايدن لسرعة طرح اللقاح الخاص بها ، والذي تقول إنه يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف البيت الأبيض المتمثل في تطعيم 100 مليون أمريكي في الأيام المائة الأولى من إدارة بايدن.

خلال فترة رئاسته ، واجه ترامب انتقادات بسبب إحجامه عن المتابعة وتوجيه الموظفين للالتزام بلوائح مكافحة كورونا بما في ذلك ارتداء القناع وإجراءات التباعد الاجتماعي والقيود الأخرى.

 

 


ترامب

دونالد ترامب

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ميلانيا ترامب

بايدن

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