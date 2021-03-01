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مساعد وزير الخارجية الإيرانى: أى تحرك أوروبى ضد طهران يهدد الجهود الدبلوماسية

الإثنين، 01 مارس 2021 06:35 م
مساعد وزير الخارجية الإيرانى: أى تحرك أوروبى ضد طهران يهدد الجهود الدبلوماسية إيران
كتب أحمد عرفة

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أكد عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني، أن المساعي لإصدار قرار ضد إيران في اجتماع حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سلوك غير بناء.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، إن أي تحرك أوروبي لإصدار قرار ضد طهران بالوكالة الدولية للطاقة النووية يهدد الجهود الدبلوماسية، لاسيما عقب الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الإيراني، أن إلغاء الحظر اللا قانوني والجائر على إيران شرط أساسي لعودة إيران إلى كامل التزاماتها في إطار الاتفاق النووي.

 

 


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