مدير التعليم بالبحر الأحمر يشدد على اتباع إجراءات الوقاية بالامتحانات.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة البحر الأحمر، سير الامتحانات داخل المدارس المختلفة بمدينة الغردقة، حيث بدأ جولته بتفقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمدرستي عثمان بن عفان للتعليم الأساسي ومدرسة الشهيد حسين سعيد الابتدائية.

وشدد مدير عام التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر خلال جولته بالمدارس على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع التعقيم والتطهير المستمر للمدارس يوميا عقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدارس تعليم البحر الأحمر.

كما شدد علي اتباع التعليمات الصادرة بالتأكد من التباعد الاجتماعي والمسافات بين الطلاب وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقا لخطة الدولة والمحافظة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

رافق مدير تعليم البحر الأحمر، خلال جولته بالمدارس محمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة التعليمية، وذلك للإطمئنان على الطلبة وسير العمل بالامتحانات.