اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مارس 2021 01:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير التعليم بالبحر الأحمر يشدد على اتباع إجراءات الوقاية بالامتحانات.. صور

الإثنين، 01 مارس 2021 12:18 م
مدير التعليم بالبحر الأحمر يشدد على اتباع إجراءات الوقاية بالامتحانات.. صور هشام منير وكيل تعليم البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة البحر الأحمر، سير الامتحانات داخل المدارس المختلفة بمدينة الغردقة، حيث بدأ جولته بتفقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمدرستي عثمان بن عفان للتعليم الأساسي ومدرسة الشهيد حسين سعيد الابتدائية.

وشدد مدير عام التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر خلال جولته بالمدارس على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع التعقيم والتطهير المستمر للمدارس يوميا عقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدارس تعليم البحر الأحمر.

كما شدد علي اتباع التعليمات الصادرة بالتأكد من التباعد الاجتماعي والمسافات بين الطلاب وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقا لخطة الدولة والمحافظة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

رافق مدير تعليم البحر الأحمر، خلال جولته بالمدارس محمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة التعليمية، وذلك للإطمئنان على الطلبة وسير العمل بالامتحانات.

 

IMG_2111
 

 

IMG_2112
 

 

IMG_2114
 

 

 

 


امتحانات

تعليم البحر الاحمر

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة