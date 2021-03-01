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مديرية أمن الوادى الجديد تحتفل باليوم العالمى للحماية المدنية.. صور

الإثنين، 01 مارس 2021 02:10 م
مديرية أمن الوادى الجديد تحتفل باليوم العالمى للحماية المدنية.. صور الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية بالوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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احتفلت مديرية أمن الوادى الجديد، اليوم الإثنين، باليوم العالمى للحماية المدنية، للاحتفاء بالدور الذى تنفذه قوات الحماية المدينة، بمقر إدارة الحماية المدينة بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الخارجة. 

شهد الاحتفالية اللواء محمد توفيق ، مدير أمن الوادى الجديد ، والدكتور عبد العزيز طنطاوي ، رئيس جامعة الوادى الجديد ، واللواء محمد أنيس، سكرتير عام محافظة الوادى الجديد، والعميد حسام القرنشاوي ، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة

وتضمنت الاحتفالية تقديم عروض رياضية تبرز القدرات البدنية لرجال الإطفاء وعروض إطفاء وتفكيك متفجرات مع استعراض لسيارات الإطفاء والإنقاذ البرى بالإدارة، كما تضمنت الاحتفالية تكريم ضباط الحماية المدنية المحالين للتقاعد ممن خدموا فى محافظة الوادى الجديد ، وأسر الشهداء من رجال الحماية المدنية، مع كلمة لمدير أمن المحافظة عن دور الشرطة فى حفظ الأمن والأمان وتدعيم الاستقرار والتنمية .

وتحتفل وزارة الداخلية فى الأول من مارس، بذكرى اليوم العالمى للحماية المدنية، وذلك داخل مقر الإدارة العامة للحماية المدنية، على أن تقام الاحتفالية السنوية هذا العام تحت عنوان:" حماية مدنية قوية من أجل الحفاظ على الاقتصاد المصري".

ويهدف الاحتفال إلى تعزيز الثقة لدى المواطنين فى الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية لحماية المواطنين، وعرض قدرات ومهام أجهزة الحماية المدنية التى تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال.

ويقام الاحتفال السنوى باليوم العالمى للحماية المدنية، فى اليوم الأول من شهر مارس من كل عام، بالتزامن مع ذكرى بدء العمل بميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية بوصفها منظمة دولية حكومية.

الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدينة بالوادى الجديد (3)
 
الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدينة بالوادى الجديد (4)
 
الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدينة بالوادى الجديد (5)
 
الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدينة بالوادى الجديد (6)
 
الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدينة بالوادى الجديد (7)
 
الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدينة بالوادى الجديد (8)
 
الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدينة بالوادى الجديد (9)
 
الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدينة بالوادى الجديد (10)
 
الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدينة بالوادى الجديد (11)
 

الحماية المدنية بالوادى الجديد

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الوادى الجديد

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