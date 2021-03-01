"مدرسة الشطار هتكسب 30 ألف جنيه".. تفاصيل مسابقة التميز لأفضل 10 مدارس.. لايف

كفر الشيخ – محمد سليمان

قدم "اليوم السابع" بثاً مباشراً لتغطية فعاليات مسابقة مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لاختيار أفضل 10 مدارس خلال العام الدراسى 2020/2021، وتكريم قادة تلك المدارس بهدايا وشيكات مالية تصل قيمتها لـ"80 ألف جنيه".

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن تلك المسابقة تم خلالها اختيار أفضل 10 مدارس بناءاً على عدة اشكال متنوعة من الاختيار فى النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة كل مدرسة، حيث تم رصد جوائز مالية بقيمة 30 ألف جنية لأول مدرسة، ومجموع الجوائز لباقى المدارس 50 ألف جنية.

وأوضحت وكيل التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه شارك فى تلك المسابقة 50 مدير مدرسة بملفات مدارسهم، مناشدةً الجميع بضرورة العطاء لخدمة التلاميذ والطلبة للعمل على دخول تلك المسابقة خلال الفترة المقبلة، مؤكدةً على أن تلك المسابقة تحث الجميع على تطوير مدارسهم ورفع كفاءتها والعمل على الرقى فى التعامل مع الطلبة والتطور أكثر وأكثر.

وكانت قد قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها وجهت مديرى عموم الإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتأكد من سلامة جميع الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الفصل الدراسى الأول للعام 2020 / 2021م، للصفين الأول والثانى الثانوي، مؤكدة أنها وجهت بعرض أى طلاب على الزائرة الصحية حالة ظهور أى أعراض مرضية على أحد الطلاب، وكتابة تقرير طبى لتأجيل امتحان الطالب للفصل الدراسى الثانى ولا يسمح له بتأدية الامتحانات حفاظًا على الصحة العامة لجميع الطلاب.

وأضافت كشك، أنه يتم عزل الطالب بالمدرسة أثناء تأديته الامتحان، فى حالة ظهور أعراض، مشددة بارتداء الطلاب والمعلمين الكمامات، مؤكدة أن اختبار الصف الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التى تقرر تسليمها لجهاز الحاسب اللوحى "التابلت" وورقى لباقى الفئات ابتداء من 27 فبراير حتى 11 مارس 2021 طبقا للجدول، ما عدا طلاب الدمج التعليمى والطلاب المؤدين للامتحان بالسجون يتم اختبارهم ورقيا طبقا للمعمول به والفئات غير المسلمة للتابلت.

وقالت وكيل التعليم، يجب على الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة على أسئلة كل مادة حيث يتم غلق الموقع إلكترونياً بعد انتهاء الزمن المحدد لكل مادة، وضرورة التوقيع فى كشوف الحضور لكل جلسة امتحانية، على أن يقوم مسئولى وحدات المعلومات بالمدارس بتسجيل غياب الطلاب إلكترونيا من خلال التطبيق المعد لذلك على الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب، وأنها شددت بمنع اصطحاب التليفونات المحمولة وكاميرات التصوير أو أى وسيلة تساعد على الغش داخل اللجنة، ويسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى الخاص بكل مادة فقط أثناء عقد الامتحان فى تلك المادة، كما شددت باستلام الطلاب أكواد الجلسات الامتحانية الخاصة بهم من خلال موقع التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم للامتحانات، والتأكد على استخدام هذه الأكواد بشكل شخصى لكل طالبا.