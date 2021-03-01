محور الشهيد باسم فكرى.. مشروع عملاق على أرض قنا لربط الطرق والتبادل التجارى

قنا صابر سعيد

محور الشهيد باسم فكرى طوق النجاة لآلاف المواطنين الذين لاحقتهم مخاطر المعديات علي مدار السنوات السابقة، أثناء رحلة عبورهم من الشاطئ الشرقى إلى الغربى، ومشروع عملاق حول الآمال إلى واقع ليرى الأهالى جذوره وأعماله.

اليوم السابع قدم بثًا مباشرًا من محور الشهيد باسم فكري الذي يمتد المحور بطول 19 كم وعرض 21 مترا، وبه حارتان مروريتان بعرض 7.2 متر ورصيف للمشاة بعرض 2.5 م لكل اتجاه، ويشمل 30عملًا صناعيًا بواقع 14 كوبرى و16 نفقا، مما يساهم في حل مشكلة التقـاطعـات مع الطرق الفرعية والـترع والمصارف، بتكلفة بتكلفة مالية حوالي مليار و500 مليون جنيه.

ويساهم المحور في تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى الطريق الصحراوي الغربي، بالإضافة إلى تنمية حركة السياحة والحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتي تقوم بنقل المواطنين وبضائعهم من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس، كما سيحقق نقلة تنموية ضخمة للمحافظة حيث يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية المارة بالمحافظة.

ويتميز المحور بقربه من مطار الأقصر الدولي وموانئ التصدير بالبحر الأحمر ما يخلق حلقة تبادل تجاري واسعة النطاق وسرعة في النقل، كما أنه يخدم مشروعات التنمية والاستثمار كمشروع المثلث الذهبي ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية الحرة بمدينة قفط، والتجمع العمراني بمدينة غرب قنا وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة، حيث سيساهم المحور في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل وسيساهم في تسهيل الحركة المرورية.

ويعد محور الشهيد الرائد باسم فكري علي رأس المشروعات الذي يمثل طفرة تنموية حقيقية على أرض المحافظة، حيث يساهم في ربط مدن المحافظة ببعضها البعض وزيادة معدلات الأمان من خلال تقليل خطورة المعديات النيلية كما سيخدم المشروعات الاستثمارية والحركة السياحية والتي توفر بدورها فرص عمل للشباب وتدفع عجلة التنمية بالمحافظة.