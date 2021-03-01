اليوم السابع
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محكمة إسرائيلية: يمكن لمعتنقي لليهودية من غير الأرثوذكس الحصول على الجنسية

الإثنين، 01 مارس 2021 10:25 م
محكمة إسرائيلية: يمكن لمعتنقي لليهودية من غير الأرثوذكس الحصول على الجنسية غطاء رأس يهودي
رويترز

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أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الاثنين حكمها في واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل فيما يتعلق بالهوية اليهودية في إسرائيل، حيث قررت السماح لمزيد من معتنقي اليهودية من غير الأرثوذكس بالهجرة إلى إسرائيل والحصول على الجنسية.
 
ويمنح "قانون العودة" في البلاد الجنسية الإسرائيلية لأي يهودي من أي مكان في العالم، رغم وجود خلافات عندما يتعلق الأمر بالذين يعتنقون اليهودية.
 
وتطالب الجماعات الأكثر تحفظا في إسرائيل باعتناق أرثوذكسي صارم في حين تقول الحركات الإصلاحية المحافظة الأقل تشددا إنها توفر بديلا صالحا.
 
وحتى الآن، تم الاعتراف بالاعتناق المنتمي للحركات المحافظة والإصلاحية التي جرت في الخارج للحصول على الجنسية الإسرائيلية ولم يتم الاعتراف بتلك التي تتم محليا.
 
وقضت المحكمة العليا بأن الاعتناق غير الأرثوذكسي في إسرائيل سيكون كافيا للحصول على الجنسية أيضا قائلة إنها تضع حدا لمعركة قانونية استمرت 15 عاما بعد أن اختارت الحكومة عدم التعامل مع هذه القضية. ولم تذكر عدد الأشخاص الذين يعتنقون اليهودية كل عام.
 
وقالت المحكمة إن الحكم يفسر القانون القائم فقط بينما يمكن للبرلمان "في أي وقت وضع ترتيب مختلف في القانون".
 
ووصف وزير الداخلية أرييه درعي وهو حاخام يهودي متشدد قرار المحكمة بأنه "مؤسف للغاية" وقال إنه سيعمل على تعديل القانون بحيث يسمح فقط بحالات الاعتناق التي تتم وفقا للشريعة اليهودية الصارمة.

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محكمة إسرائيلية

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الجنسية الإسرائيلية

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