محافظ كفر الشيخ يناقش خطة الرصف فى قرى مطوبس بمبادرة "حياة كريمة"

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، مشروعات الصرف الصحى بقرى مركز مطوبس والتى سيتم إقامتها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تضم 18 قرية، و187 تابع، واطلع على الخطة المقترحة لمشروعات الصرف الصحى التى سيتم تنفيذها.

جاء ذلك بحضور والدكتور مهندس أيمن الدجوى استشارى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور مهندس محمد الشربجى، مستشار البنك الدولى، محمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتذليل كافة الصعوبات لإنشاء مشروعات الصرف الصحى، كما ناقش كافة الإجراءات للبدء الفورى فى تنفيذ المشروعات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة شمل تطوير 187 تابع و18قرية بمركز مطوبس، بالإضافة إلى مدينة مطوبس، فى كافة خدمات الحياة، وتشمل المبادرة على تطوير "بنى بكار، منية المرشد، برنبال، البصراط، الجزيرة الخضراء، برج مغيزل، عزبة عمرو، ابيانة، معدية مهدى، عزبة الخليج البحرى، بريدعة، الوقف البحرى، القنى، عزبة الخليج القبلى، الوقف القبلى، القمسيون شرق، القمسيون غرب".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ببلورة المشروع القومى لتطوير 1400 قرية على مستوى محافظات الجمهورية، فى سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك فى إطار التنمية المستدامة التى تستهدف الريف المصرى، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطنى تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك لمواكبةً للجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.