اليوم السابع
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الإثنين، 01 مارس 2021 01:25 م
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محافظ كفر الشيخ يسلم 3 سيدات ريفيات شنط إسعافات بيطرية بعد تدريب 12 سيدة

الإثنين، 01 مارس 2021 01:15 م
محافظ كفر الشيخ يسلم 3 سيدات ريفيات شنط إسعافات بيطرية بعد تدريب 12 سيدة منح سيدات شنط اسعافات اولية لسيدات ريفيات عقب تدريبهن
كفر الشيخ – محمد سليمان

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سلم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، 3 سيدات ريفيات، شنط إسعافات أولية فى مجال الطب البيطرى، من بين 12 سيدة ريفية متزوجة، تم تدريبهن على الإسعافات الأولية، وحثهن على العمل، لزيادة دخل أسرهن باعتبارهن نموذجا يحتذى به، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقضاء على الفقر وتنمية القرى الأشد فقراً وإيجاد سبل معيشة أفضل.

 

جاء ذلك بحضور المهندس السيد النادى، المراقب العام للتنمية والتعاونيات بكفر الشيخ، المهندس سعيد الزعيقى، مدير منطقة مطوبس لشباب الخريجين.

 

يذكر أن الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" درب 12 سيدة ريفية على الإسعافات الأولية فى مجال الطب البيطرى، للعمل فى منطقة مطوبس لشباب الخريجين، وتم منح 3 متدربات منهن شنطة إسعافات أولية.

 

السيدات الريفيات تسلمن الاسعافات للطب البيطري
السيدات الريفيات يتسلمن الاسعافات للطب البيطري

 

محافظ كفر الشي يمنح السيدات الريفيات شنط اسعافات بيطرية
محافظ كفر الشي يمنح السيدات الريفيات شنط اسعافات بيطرية

 

محافظ كفر الشيخ يسلم السيدات المتدريبات الاسعافات الاولية البيطرية
محافظ كفر الشيخ يسلم السيدات المتدريبات الاسعافات الاولية البيطرية

 

منح سيدات شنط اسعافات اولية لسيدات ريفيات عقب تدريبهن
منح سيدات شنط اسعافات اولية لسيدات ريفيات عقب تدريبهن

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