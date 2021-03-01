محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال الرصف وتطوير عدد من الشوارع والمحاور.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، أعمال رصف الأسفلت لشارع إبراهيم المغازى، وأعمال التطوير والرصف بالإنترلوك على جانبى الشارع، كما تفقد الأعمال الجارية فى شارع 20 غرب مدينة كفر الشيخ، ووجه بسرعة الانتهاء من رصفه، جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ .

وتابع محافظ كفر الشيخ ونائبه، أعمال الرصف بغرب مدينة كفر الشيخ من بداية شارع صبرى القاضى وتحويله لاتجاهين، وأمام سوق الجملة، كما استعرض ما شهدته مدن وقرى محافظة كفر الشيخ من بدء أعمال الرصف للطرق الداخلية وبين المراكز ومنها رصف طريق " دسوق سد خميس " بطول 1300 متر ، وعدد من الطرق بالحامول وقلين وسيدى سالم ودسوق ، وبلطيم .



بدء اعمال الرصف



جانب من اعمال الرصف بدسوق



متابعة اعمال الرصف



محافظ كفر الشيخ يتابع اعمال الرصف