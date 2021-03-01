محافظ قنا: الإنتهاء من تنفيذ 1000 مشروع خدمى على أرض المحافظة

قنا _ صابر سعيد

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 1000 مشروع على أرض المحافظة فيما سيتم الإنتهاء من 450 مشروع أخر بحلول 30 يونيو المقبل، وذلك في إطار تنفيذ خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا من البنك الدولي.

جاء ذلك خلال إجتماعه مع أعضاء بعثة البنك الدولي والسفارة البريطانية لمتابعة أنشطة البرنامج علي أرض المحافظة، وذلك في حضور المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد بقنا، والدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ البرنامج بالمحافظة وفريق عمل المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأضاف الداودى، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية من خلال برنامج التنمية المحلية أبرزها مشروعىّ الصرف الصحى بنقادة وقفط واللذان يخدمان حوالى 300 الف مواطن من أهالى المركزين ومحطة مياه حجازة بحرى بطاقة إنتاجية 120 لتر / ثانية تخدم 50 الف مواطن من أهالى القرية، كما يجرى تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى أبرزها مشروع صرف صحى قرى شمال مدينة قنا والذى يخدم ٧ قرى بطاقة إستيعابية تصل إلى 29 الف م٣ / يوم، مؤكدا أن المحافظة تسعى دائما إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين .

من جانبهم أثنى أعضاء بعثة البنك الدولى على انتظام معدلات تنفيذ المشروعات التى يمولها برنامج التنمية المحلية وأبدوا إعجابهم بمستوى التطور الاجتماعى، والثقافى الذى شهدته المحافظة مؤخرا كما قدموا شكرهم للمسئولين على حُسن الإستقبال والضيافة.



محافظ قنا خلال لقائه بأعضاء بعثة البنك الدولي والسفارة البريطانية (7)



محافظ قنا خلال لقائه بأعضاء بعثة البنك الدولي والسفارة البريطانية (1)



محافظ قنا خلال لقائه بأعضاء بعثة البنك الدولي والسفارة البريطانية (2)



محافظ قنا خلال لقائه بأعضاء بعثة البنك الدولي والسفارة البريطانية (3)



محافظ قنا خلال لقائه بأعضاء بعثة البنك الدولي والسفارة البريطانية (4)