محافظ سوهاج يسلم 40 وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة .. صور

سوهاج محمود مقبول

سلم اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، 40 وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة من أبناء المحافظة بقيمة 100 ألف جنيه للوثيقة الواحدة، وذلك بالتعاون مع القوى العاملة وشركة مصر للتأمين، ضمن 5 آلاف و 818 وثيقة تأمين تم إصدارها للعمال غير المنتظمين والمسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، حيث تغطى الوثيقة " الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئى ".

وأكد محافظ سوهاج على اهتمام القيادة السياسية والدولة بالمواطن المصرى وتوفير كافة سبل الرعاية له، وخاصة العمالة غير المنتظمة ورعايتهم اجتماعيا وصحياً وتأمينياً، معربا عن تقديره لدور وزارة القوى العاملة فى رعاية العمالة غير المنتظمة وحمايتهم، مؤكداً أن العامل المصرى يمثل ثروة بشرية تعتمد عليها الدولة فى مخططات البناء والتنمية، لافتا إلى ضرورة أن يشعر العامل أثناء تأدية عمله بالأمان والاطمئنان على مستقبله ومستقبل أسرته.

وكشف الفقى عن زيادة عدد العمالة غير المنتظمة بسوهاج خلال العام الماضى فقط من 1300 عامل الى 8000 عامل نتيجة لكم المشروعات الضخمة التى وفرتها الدولة فى كافة القطاعات فى الفترة الماضية، لافتا إلى أنه سيتم زيادة العدد ومضاعفته بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لوجود العديد من المبادرات العملاقة مثل " تطوير الريف المصري، وحياة كريمة، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، مؤكدا أنه سيتم رعاية كافة فئات العمالة غير المنتظمة ولن يقتصر الأمر على عمال المقاولات فقط بل سيمتد لـ " عمال الصيد، وعمال المحاجر، وعمال الزراعة، وكافة أشكال العمالة غير المنتظمة".

ومن جانبه وجه الدكتور هشام أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة الشكر لمحافظ سوهاج تقديرا لجهوده المبذولة فى سبيل دعم كافة فئات المجتمع السوهاجي، وخاصة العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة وتلبية احتياجات هؤلاء العمال، لافتا إلى أن وثيقة التأمين المقدمة اليوم لتلك الفئة بمثابة البداية لرعاية تلك الفئة بشكل مختلف، وهى أساس الحماية التى تقدمها الدولة لأبنائها .

واستعرض وكيل الوزارة مجهودات المديرية خلال الفترة الماضية فى دعم العمالة غير المنتظمة بسوهاج، والتى تمثلت فى صرف 6 دفعات قيمة كل دفعة 500 جنيه، علما بأن إجمالى ما تحملته الدولة المصرية للعمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا 5 مليار و300 مليون جنيه، وحصلت سوهاج فى الدفعات الثلاث الأولى على عدد 109 ألف و30 عاملا غير منتظم بإجمالى مبالغ 163.545.000 جنيه وفى الدفعات الثلاث الأخيرة تقريبا نفس الرقم .

وأضاف أبو زيد أنه تم صرف 4 منح فى العام، قيمة كل منحة 500 جنيه فى أعياد الفطر، الأضحى، العمال، المولد النبوي، بالإضافة إلى توفير الرعاية الاجتماعية فى حالات الزواج والوفاة للعامل أو الأقارب من الدرجة الأولى والأبناء الاول والثاني



المحافظ يسلم وثائق التأمين على الحياة للعمالة الغير منتظمه



تسليم وثائق التأمين على الحياة



جانب من تسليم الوثائق