محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية

سوهاج محمود مقبول

شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، واللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، اليوم، فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية، والذى أقيم بمقر إدارة الحماية المدنية بسوهاج، بحضور العميد حسام المصرى مدير إدارة الحماية المدنية، وعدد من ضباط وأفراد الحماية المدنية، وأسر الشهداء.

وتفقد محافظ سوهاج ومرافقوه معدات إدارة الحماية المدنية التى تستخدم فى الإطفاء وعمليات الإنقاذ، والكشف عن المفرقعات، وملابس الإنقاذ والحرائق، والمعدات التى دخلت الخدمة حديثا، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع المتفجرات والكشف عنها، واستخدام روبوت التعامل مع الأجسام الغريبة، واستمع إلى شرح مفصل عن كيفية استخدام تلك المعدات.

وأعرب الفقى عن تقديره للدور الذى يبذله رجال الشرطة البواسل فى كافة القطاعات من أجل أمن واستقرار الوطن إلى جانب رجال القوات المسلحة، مشيدا بتجهيزات وعناصر الحماية المدنية المدربة على أعلى مستوى، لافتا إلى أهمية منظومة الحماية كحائط صد أساسى فى مجابهة الأزمات الطارئة بالمحافظة، مؤكداً على أهمية نشر الوعى بين المواطنين بكيفية مواجهة الطوارئ وخاصة الحرائق، والتنسيق الدائم مع الجهات والهيئات المختلفة، لتنظيم ندوات وبرامج للتوعية بمبادئ الوقاية من المخاطر والسلامة الشخصية .

وقام محافظ سوهاج ومدير الأمن بتكريم عددا من الضباط والأفراد المتميزين وأسر الشهداء، واختتمت الاحتفالية بتسليم درع إدارة الحماية المدنية لـ"محافظ سوهاج، ومدير أمن سوهاج".



الحماية المدنية



اليوم العالمي للحماية المدنية



المحافظ ومدير الامن في اليوم العالمي للحماية المدنية