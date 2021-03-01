اليوم السابع
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خلال حوار أطلقه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية..

محافظ دمياط ضمن أبرز الشخصيات النسائية المُلهمة بالوطن العربى

الإثنين، 01 مارس 2021 08:30 م
محافظ دمياط ضمن أبرز الشخصيات النسائية المُلهمة بالوطن العربى محافظ دمياط ضمن أبرز الشخصيات النسائية المُلهمة بالوطن العربى
دمياط _ معتز الشربينى

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قام برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat بتسليط الضوء على أبرز الشخصيات النسائية المؤثرة بمجال "المرأة في القيادة" فى الوطن العربى، والذى جاء تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة خلال مارس الجارى.

وأشار بيان صادر عن ديوان عام محافظة دمياط الى أنه تم اختيار الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ضمن أبرز الشخصيات النسائية المُلهمة التى قادت الطريق للتغيير فى مجتمعاتها ومدنها وبلدانها، مشيرا إلى أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أشار فى البيان الذى أصدره أن إنجازات المرأة فى بناء مجتمعات اكثر امانًا وشمولاً ومرونة فى المنطقة العربية، حيث نجحت الدكتورة منال عوض فى دفع عجلة التنمية على أرض محافظة دمياط و تحقيق إنجازات ملموسة بكافة القطاعات..

وقامت محافظ دمياط بتسجيل كلمة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية  .

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 محافظ دمياط ضمن أبرز الشخصيات النسائية المُلهمة بالوطن العربى

 


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