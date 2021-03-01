اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مارس 2021 07:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط توافق على مد فترة الأوكازيون إلى 28 مارس المقبل

الإثنين، 01 مارس 2021 07:00 ص
محافظ دمياط توافق على مد فترة الأوكازيون إلى 28 مارس المقبل محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على مد فترة الأوكازيون بالمحال التجارية إلى 28 مارس القادم، وكان عدد 78 محل قطاع عام وخاص قد شاركت في مهرجان التخفيضات ( الأوكازيون ) حتي تاريخه

وأشار المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط الى أنه تمت متابعة المحال المشاركة  فى الأوكازيون ، وتم تحرير عدد 25 محضر مخالفة للمحلات للقيام بعمل أوكازيون وهمي. 

وأكد الغزاوى أن مديرية التموين بدمياط لا تألو جهداً في الرقابة على الأسواق وكافة الأنشطة التموينية بدائرة المحافظة لحماية المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والعمل على تحسين الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين بكافة أرجاء المحافظة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين لتنفيذ القرار  رقم 16 لسنة 2021 بالسماح بعمل تخفيضات ( أوكازيون ) بالمحال العامة والخاصة اعتبارا من يوم اعتبارا من 7نوفمبر ولمدة شهر.


تموين دمياط

اخبار دمياط

اخبار التموين

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة