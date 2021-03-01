محافظ دمياط توافق على مد فترة الأوكازيون إلى 28 مارس المقبل

دمياط معتز الشربينى

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على مد فترة الأوكازيون بالمحال التجارية إلى 28 مارس القادم، وكان عدد 78 محل قطاع عام وخاص قد شاركت في مهرجان التخفيضات ( الأوكازيون ) حتي تاريخه.

وأشار المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط الى أنه تمت متابعة المحال المشاركة فى الأوكازيون ، وتم تحرير عدد 25 محضر مخالفة للمحلات للقيام بعمل أوكازيون وهمي.

وأكد الغزاوى أن مديرية التموين بدمياط لا تألو جهداً في الرقابة على الأسواق وكافة الأنشطة التموينية بدائرة المحافظة لحماية المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والعمل على تحسين الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين بكافة أرجاء المحافظة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين لتنفيذ القرار رقم 16 لسنة 2021 بالسماح بعمل تخفيضات ( أوكازيون ) بالمحال العامة والخاصة اعتبارا من يوم اعتبارا من 7نوفمبر ولمدة شهر.