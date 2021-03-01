محافظ دمياط تتابع المستجدات بمشروع إنشاء مجزر آلى ومحجر بيطرى

دمياط معتز الشربينى

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً اليوم الإثنين، مع الدكتور إيهاب شكرى مدير مديرية الطب البيطري وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وممثلى الجهات المُنفذة لمشروع إنشاء المجزر الآلى والمحجر البيطرى ومحطة تدوير مخلفات حيوانية "كوكر"، وذلك استكمالا لسلسلة المتابعات التى تجريها المحافظ للوقوف على المعدلات التنفيذية للمشروع الجارى تنفيذه على مساحة 12 فدان بمنطقة شطا.

اطلعت محافظ دمياط على آخر التطورات بالمشروع والموقف النهائى للمجزرين الحكومى والاستثمارى والمقرر تنفيذهما وفقاً لأعلى المعايير الخاصة بهذه المنشآت وتجهيزهما بأحدث المعدات المطابقة لمواصفات الجودة.

تم استعراض شامل للتصور الخاص بالمجزر الاستثمارى بما يتضمنه من صندوقين ذبح دوار وخطين تشغيل وثلاجات تسع 360 رأس ماشية، بالإضافة إلى أنفاق التجميد ومساحات تخزين، فضلاً عن عرض المخطط العام لمكونات المشروع بأكمله من رصيف تنزيل ومحجر و مخزن للأعلاف و مصنع كمبوست وكذلك منطقة تخلص من المخلفات ومبنى إدارى وأيضاً محطتى تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة ثلاثية و مصنع مخثر للدم الذى سيحقق عائد اقتصادى كبير وأخيراً استراحة مزودة بشاشات عرض تتيح للجزارين المترددين على المجزر متابعة عمليات الذبح.

ووجهت الدكتورة منال عوض بتخصيص أماكن لانتظار السيارات و مراعاة الخطط المستقبلية خلال التنفيذ، مؤكدة على سرعة وضع جدول زمنى محدد يتضمن مواعيد الانتهاء من جميع الأعمال بالمشروع.

أشارت محافظ دمياط مجددًا إلى أن الهدف من إنشاء المجزر هو خدمة وتنمية إنتاج اللحوم والحفاظ على المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات الجودة العالية و بالأسعار المناسبة، لافتة إلى تميز موقع المشروع الذى يقع بين مينائى دمياط وبورسعيد، فضلاً عن وقوعه خارج الكتلة السكنية، كما أكدت "المحافظ" أن المجزر يأتى ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات.