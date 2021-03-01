محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى إنشاء منتجع وفندق سياحى

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الأثنين، لمتابعة سير العمل في إنشاء منتجع وفندق سياحي.

وأشار المحافظ، خلال اللقاء، إلى أن المشروع السياحي سيكون أحد الصروح السياحية المتميزة، ويتمتع بموقع متميز، مؤكدًا أن المحافظة تشهد حركة تنمية غير مسبوقة في مجال المشروعات السياحية، بعد أن تم التوسع غربًا بمشروعين عملاقين على الشاطئ، ومشروعات مماثلة داخل المدينة.

وأكد أن المحافظة تهدف في جميع المشروعات المحافظة إلى تقديم أفضل خدمة متميزة تقدم لزوار المدينة أو لأبنائها، وتوفير فرص عمل لشباب المدينة، مضيفًا "نسعى جاهدين لوضع بورسعيد على الخريطة السياحية".