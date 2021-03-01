محافظ بورسعيد: استمرار تطوير ورفع كفاءة حديقة المنتزه ببور فؤاد

بورسعيد محمد فرج

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الإثنين، على استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة المنتزه ببورفؤاد باعتبارها المتنفس الوحيد لأهالى بورسعيد، لافتا إلى أن الحديقة تشهد أعمال تطوير على أعلى مستوى تتناسب مع طبيعة الحديقة التاريخية وأهميتها، وذلك بالتوازى مع المشروعات التنموية التى تشهدها المحافظة.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه فى إطار تنفيذ إقامة متنزهات ترفيهية مجانية للمواطن على أعلى مستوى، فإنه من المقرر أن يتم تطوير حديقة المنتزه ببورفؤاد على نفس طراز حديقة فريال بحى الشرق، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تشمل الاهتمام بالمسطحات الخضراء و زيادة معدل الإضاءة و تخصيص مقاعد لكبار السن و ووضع برجولات، بالإضافة للاعتماد على نظام المراقبة و الكاميرات و الاهتمام بالنظافة والتجميل المستمر بالحديقة، وذلك فى إطار الحرص على تحقيق الشكل الحضارى للمدينة، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة من اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد لأعمال التطوير التى تتم حرصا على سرعة الانتهاء منها.