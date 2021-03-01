محافظ بنى سويف يتفقد تطوير مدخل الواسطى وموقع إقامة باكيات للخضر والفاكهة

بنى سويف هانى فتحى

زار الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اليوم الاثنين مركز ومدينة الواسطى، حيث رافقه خلال الزيارة المحاسب محمد بكرى رئيس المدينة وعدد من التنفيذيين المعنيين ومسؤولى المرور بالواسطى.

وتفقد المحافظ سير الأعمال الجارى تنفيذها بمشروع رفع كفاءة مدخل مدينة الواسطى والمسارات المرورية الجديدة المنفذة ، حيث ناقش المحافظ مع رئيس المدينة ومسؤولى المرور الموقف التنفيذى للمشروع وإجراءات تيسير الحركة المرورية بالمنطقة، ضمن خطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضارى و إضفاء الشكل الجمالى والحضارى على الميادين والشوارع الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة.

وتفقد المحافظ على الطبيعة الموقف العمومى لسيارات الأجرة بالمدينة،واستمع لمطالب السائقين والمواطنين بالمنطقة،ومناقشاً مع المسئولين التنفيذيين المعنيين تنفيذ الحلول المناسبة لمنع الزحام بالموقف، بجانب مناقشة مقترح خاص بنقل الموقف لمكان أكثر اتساعاً ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكلف المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع مسئولى الرى لتغطية الترعة الملاصقة للطريق الزراعى بالقرب من موقف السيارات لعمل " return" تسهيلاً على المواطنين من أهالى الواسطى وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة الحيوية.

كما تفقد المحافظ الموقع المقترح بشارع طراد النيل بالمدينة لإنشاء باكيات لاستيعاب الباعة بالأسواق العشوائية وتوفير أماكن حضارية لمعروضاتهم من السلع والخضروات والفاكهة ضمن خطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضارى بالميادين والقضاء على الأسواق العشوائية التى تتسبب فى إعاقة حركة السير والمرور وانتشار العشوائية بالأماكن الحيوية.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة فنية لدراسة المقترحات الخاصة بنقل السوق،وتنفيذ أفضل الحلول المناسبة لطبيعة المكان،بما يحقق الهدف المنشود من إنشاء الباكيات وهو التيسير على المواطنين والحفاظ على النسق الحضارى بالمنطقة.

واستوقف المحافظ خلال تفقده لعدد من شوارع المدينة بعض المبانى والأبراج التى وجه بمراجعة التزامها بقيود الارتفاعات،مع عمل مسح شامل ميدانى لكافة شوارع المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية ذات الصلة،موجها رئيس المدينة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قيام أحد المواطنين بأعمال بناء لأدوار علوية مع وقف الأعمال فورا ،مشدداً على أنه لن يسمح بمثل تلك المخالفات مرة أخرى فى إطار تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

كما تفقد محافظ بنى سويف الشارع الجديد بالمخطط التفصيلى الموازى لشارع جمال عبد الناصر من الناحية الشمالية بمدينة ناصر، حيث وجه المحافظ باتخاذ ما يلزم لإدراج الشارع ضمن خطة الرصف للعام الحالي، خاصة وأن الشارع يمثل أهمية حيوية لتخفيف الضغط على شارع جمال عبد الناصر وتحقيق السيولة المرورية بالمدينة.

وتجول المحافظ بالمنطقة لمناقشة الحلول المرورية المقترحة على الطبيعة لتحقيق الانسياب المرورى بالمدينة والتيسير عل المواطنين، موجهاً بإعداد تقرير فنى مدروس من كافة النواحى لتنفيذ تلك الحلول والبدائل، وذلك من خلال لجنة من الوحدة المحلية والمرور وبمشاركة أعضاء مجلس النواب.

كما تفقد مقترح تطوير وتوسعة شارع الجيش والذى سيتم من خلاله رفع الإشغالات والكافيهات بالشارع لزيادة عرض الشارع بطول يتراوح من 6 متر إلى 8 متر، وإنشاء ممشى بعرض 8 متر بالمنطقة الواقعة على جسم التغطية أعلى ترعة بوش ، حيث سيتم إنشاء الممشى بالبلاط الديكورى وأعمدة الإنارة الديكورية وعمل مقاعد للمواطنين وإضفاء الشكل الحضارى على المنطقة.