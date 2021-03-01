اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد: تنفيذ شبكات محور الطرق الرئيسية بطول 1000 كيلومتر

الإثنين، 01 مارس 2021 12:58 م
محافظ الوادى الجديد: تنفيذ شبكات محور الطرق الرئيسية بطول 1000 كيلومتر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد ، أن بداية العام المقبل ستشهد نهاية تنفيذ عدة مراحل من المحور، خاصة القطاعات التى تمر بالمحافظة ، مؤكدا على أن المحور باطوال تصل إلى اكثر من 1000 كيلو متر مقسم لمسافات يبدأ من توشكى فى أسوان حتى منطقة درب الأربعين بمركز باريس بالوادى الجديد بطول 126 كم، ومن درب الأربعين إلى شرق العوينات بمركز الداخلة بطول 120 كم، ومن شرق العوينات إلى مدينة موط بمركز الداخلة، بطول 375 كم، ومن الداخلة للفرافرة بطول 320 كم، ومن الفرافرة حتى الواحات البحرية بطول 280 كم، ومن البحرية وحتى 6 أكتوبر بطول 290 كم

وقال المحافظ انه يجرى استكمال العمل فى مشروع رصف وازدواج طريق الداخلة – الفرافرة، لتطوير ورفع كفاءة وازدواج الطريق ضمن مشروع محور الجنوب والذى يبدأ من توشكى وحتى مدينة 6 أكتوبر فى الجيزة مارًا بالعوينات والداخلة والفرافرة والواحات البحرية

أضاف الزملوط، أن مشروع تطوير طريق الداخلة – شرق العوينات يجرى تنفيذه بالاسناد إلى 16 شركة مقاولات تعمل بالطريق، حيث جرى تقسيم العمل بالمحور على مراحل الأولى منه تشمل توشكى – العوينات والثانية العوينات الداخلة والداخلة – الفرافرة، بينما وصلت نسبة التنفيذ فى طريق الفرافرة – البحرية أكثر من 90 %. 

وأكد المحافظ أنه جرى تقسيم هذه القطاعات بالمحور على شركات المقاولات على أن يجرى ازدواج كل هذه الطرق بالمحور بداية من توشكى وحتى نهاية المحور فى 6 أكتوبر.

 


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