محافظ الشرقية يتفقد إنشاء محطة معالجة صرف بـ 450 مليون جنيه فى الحسينية

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال إنشاء مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى بقصاصين الشرق بمركز الحسينية، والتى ستعمل بطاقة استيعابية 13 ألف م3 /26الف م3/اليوم وبتكلفة إجمالية تبلغ 450 مليون جنيه ، فى حضور الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية وسامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية، وذلك للمساهمة فى توفير مشروع صرف صحى آمن وسليم لخدمة قرى الوحدتين المحليتين بقصاصين الشرق وبحر البقر .

قدم المهندس المسئول عن الأعمال بالمشروع شرحاً تفصيلياً عن مراحل تنفيذ مشروع صرف صحى قرى قصاصين الشرق والذى يضم محطة معالجة بطاقة استيعابية 13الف م3/اليوم مرحلة اولى و 10محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد، ومن المقرر بدء التشغيل التجريبى للمشروع نهاية شهر ديسمبر القادم حيث وصلت نسبة التنفيذ الكلية 90 % وجارى مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه طبقاً للجدول الزمنى المحدد.

تفقد المحافظ ومرافقوه أحواض الترسيب واحواض التجفيف بالمحطة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بها ، مؤكداً حرصة الدائم والمستمر على متابعة مشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحى والتى تُعد من أهم الخدمات التى تحرص المحافظة على تنفيذها بجميع القرى والمراكز.

شدد محافظ الشرقية على الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد مع مراعاة الجودة فى العمل وتنفيذ المواصفات المحددة، مؤكدا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا والتأكد من ارتداء العمال الكمامة الواقية خلال أوقات العمل بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع .

أوضح المحافظ أنه جارى الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات بقطاع الصرف الصحى بمركز ومدينة الحسينية ما بين إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات بتكلفة إجمالية بتكلفة 913 مليون و500 ألف جنية وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

وفى إطار جولته الميدانية بمركز ومدينة الحسينية لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية تفقد محافظ الشرقية أعمال تأهيل وتبطين ترعة الاخيوة بزمام هندسة الحسينية بطول 4 كم وبتكلفة 12 مليون جنيه وذلك ضمن تنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع والمصارف المائية لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة وضمان وصول مياه الرى ألى نهايات الترع وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

إستمع المحافظ من المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى إلى شرح تفصيلى عن مراحل تنفيذ اعمال تأهيل وتبطين ترعة الاخيوة بزمام هندسة رى الحسينية حيث تمت الإشارة إلى أنه جارى تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة الاخيوه بطول 4 كم وبتكلفة 12 مليون جنيه، حيث تشمل الأعمال الجارى تنفيذها التبطين بالدبش بسمك 30 سم وأعمال خرسانه عادية للطبقة السطحية بسمك 10سم ومن المقرر الانتهاء من كافة الاعمال نهاية العام الجارى وذلك لضمان تغذية مساحة 1500 فدان بالمياه اللازمة للزراعة.

أضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى أنه جارى تنفيذ أعمال تأهيل عدد 23 ترعه بمركز الحسينية بطول 100 وبتكلفه 300 مليون جنيه لخدمة زمام 38 ألف فدان كمرحلة أولى وسوف تستكمل الخطة فى المرحلة الثانيه ليصل إجمالى عدد الترع إلى 35 ترعه بأطوال 180 كم وبتكلفه مالية 570 مليون جنيه لخدمه زمام 60 الف فدان أرض زراعية.

شدد محافظ الشرقية على الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة فى العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأى صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية فى الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

كما أعلن محافظ الشرقية انه جارى تنفيذ 93 مشروع فى قطاع الصرف الصحى بتكلفة 12 مليار و356 مليون جنيه لتقديم مشروع صرف صحى أمن وسليم للمواطنين واستكمالا وتدعيما لمشروعات البنية التحتية لافتا إلى انه جارى تنفيذ 3 مشروعات بقطاع الصرف الصحى بمركز ومدينة الحسينية بتكلفة 913 مليون و500 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال تنفيذ مشروع صرف صحى متكامل لقرى الاخيوة والمناجاة الكبرى والصغرى وسماكين الشرق والحمادين والمناصرة والملكيين القبلية بمركز الحسينية والمُقام بتكلفة 535 مليون جنيه ، حيث يشمل إنشاء محطة معالجة الاخيوة سوف تعمل بطاقة استيعابية 14/28 ألف م3/يوم و8 محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار للمساهمة فى توفير مشروع صرف صحى آمن وسليم للمواطنين بالقرى وحى السلام وعزبة الغرقدة وعزبة أبو الخير وقرية 6 أكتوبر ومنشأة بشارة بمركز الحسينية.

قدم المهندس المسؤول عن المشروع شرحا تفصيليا عن مراحل التنفيذ، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم البدء فى تنفيذ المشروع فى شهر يوليه 2018 ، حيث بلغت نسبة تنفيذ الاعمال الانشائية بمحطة معالجة الصرف الصحى بالاخيوة 60% وشبكات الانحدار بالمشروع 80 % ومن المتوقع الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة نهاية العام الجارى وجارى مضاعفة الاعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه طبقا للجدول الزمنى المحدد.

شدد محافظ الشرقية على الشركة المنفذة للمشروع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء العمل للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمشروع وتوفير بيئة عمل آمنه لهم.

كما إختتم الدكتور ممدوح غراب جولته بمركز ومدينة الحسينية بتفقد الأعمال الإنشائية الجارية بمدرسة توفيق فتحى قطب للتعليم الأساسى التابعة لإدارة الحسينية التعليمية بتكلفة 5 مليون و 701 ألف جنيه، وذلك للإطمئنان على سير العمل ومتابعة الأداء والتأكد من الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالمدرسة لدخولها الخدمة التعليمية.

تفقد المحافظ محيط المدرسة، مشيداً بحجم الأعمال الإنشائية المبذولة للإنتهاء من تنفيذ المشروع طبقاً للجدول الزمنى المحدد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بمركز ومدينة الحسينية .

إستمع محافظ الشرقية لشرح تفصيلى من المهندس أحمد مرسى مدير هيئة الأبنية التعليمية عن مراحل تنفيذ المشروع حيث تمت الإشارة إلى أن المدرسة مُقامة على مساحة 2100 م2 وتتكون من أرضى و 4 أدوار وتضم 11 فصل مدرسى ، و تم استلام الموقع نهاية نوفمبر 2020 م وبلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 41 % ومن المقرر نهو الأعمال ودخول المدرسة الخدمة الفعلية أكتوبر 2021 .

شدد المحافظ على مدير هيئة الأبنية التعليمية بضرورة متابعة الشركات المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء المدارس بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة مع إلزامها بالجدول الزمنى المحدد لنهو تلك الأعمال طبقًا للتوقيتات المحددة مع مراعاة الجودة فى العمل وتطبيق الإجراءات الأحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال للحفاظ على صحة وسلامة العمال.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولى اهتماماً كبيرًا بقطاع التعليم وتسعى المحافظة جاهدة فى توفير الأراضى اللازمة لإقامة مدارس ومنشآت تعليمية عليها لتحسين العملية التعليمية ، مشيرًا إلى أنه جارى إنشاء عدد 7 مدارس ما بين إنشاء جديد وتوسع وإحلال جزئي، بتكلفة إجمالية تبلغ 37 مليون و 900 ألف جنيه بمركز ومدينة الحسينية.



محطة قصاصين الشرق



محطة قصاصين الشرق



تفقد تبطين ترعة الإخيوه



تفقد محطة صرف الإخيوة