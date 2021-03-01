اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مارس 2021 04:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ السويس يكرم مديرى الصحة والاسكان

الإثنين، 01 مارس 2021 03:35 م
محافظ السويس يكرم مديرى الصحة والاسكان محافظ السويس يكرم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة
السويس - سيد نون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ، الشكر والتقدير للدكتور أحمد البرعى مدير عام مديرية الصحة ، على ما قدم من جهود للارتقاء بمنظومة الصحة بالسويس.

جاء ذلك خلال تكريم محافظ السويس لكل من المهندس عبد الصمد أحمد مدير عام مديرية الإسكان لبلوغه سن التقاعد والدكتور أحمد البرعى مدير مديرية الصحة السابق لتولية منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية بوزارة الصحة .

كما قدم المحافظ الشكر والتقدير للمهندس عبد الصمد أحمد مدير عام مديرية الإسكان على الخدمات الجليلة التى قدمها فى مجال الإسكان والمرافق خلال فترة توليه رئاسة المديرية .

حضر التكريم الدكتورعبد الله رمضان نائب المحافظ ، وخالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة ، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ورؤساء الاحياء ومديرى المديريات وقيادات مديريتى الصحة والإسكان  .

وفى اللقاء أكد المحافظ على مديرى الصحة ومديرية الاسكان الجديدين على بذل كل الجهود من أجل استكمال مسيرة المديرين السابقين والارتقاء بالعمل داخل مديرية الصحة ومديرية الإسكان .

3..
محافظ السويس يكرم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة 

 

4..
محافظ السويس يكرم وكيل وزارة الاسكان 

 


محافظ السويس

منظومة الصحة بالسويس

محافظ السويس يكرم وكيل صحة السويس

محافظ السويس يكرم وكيل الإسكان

السويس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة