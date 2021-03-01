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محافظ السويس: تطوير شاليهات المحافظة والسعر أقل من الفنادق والمنتجعات.. صور

الإثنين، 01 مارس 2021 09:00 ص
محافظ السويس: تطوير شاليهات المحافظة والسعر أقل من الفنادق والمنتجعات.. صور شاليهات المحافظة
السويس - سيد نون

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انتهى مسئولو محافظة السويس من تنفيذ عملية تطوير شاملة لمنطقة شاليهات المحافظة، لإعادة الجمال للشاليهات المطلة على مياه خليج السويس، والتى تتمتع بموقع متميز.

تم التطوير بشاليهات المحافظة والممشى الخاص به وحدائقها، بإشراف من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، للاستفادة من الشاليهات، ولتكون متنفسا لأبناء المحافظة وللقادمين من خارج المحافظة.

وقال محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، إنه تم الانتهاء من تطوير جميع شاليهات المحافظة بمنطقة بورتو فيق، وحاليا هى جاهزة تماما لاستقبال المواطنين، خاصة انها تتمتع بموقع متميز وكان من المهم ان يتم تطويرها.

وأشار محافظ السويس إلى أنه تم تنفيذ عدة عمليات تطوير بالعديد من المتنزهات بالمحافظة، والهدف هو تقديم خدمة جيدة للمواطنين، وأن يجد كل مواطن بالمحافظة متنفس له داخل كل حى من الأحياء، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية.

ولم يكتف مسئولو محافظة السويس بتطوير الشاليهات، وتم تطوير ممشى وحدائق مواجهة للشاليهات، بالإضافة إلى شاطئ يخدم رواد الشاليهات، وهو ما جعل منطقة الشاليهات مقصد للمواطنين من داخل وخارج محافظة السويس.

وتتميز أسعار الشاليهات التابعة لمحافظة السويس، أنها الأقل سعرا فى المحافظة وليست مثل الشاليهات فى الفنادق والمنتجعات السياحية، ويصل إيجار الشاليه الواحد من 400 إلى 500 جنيه لليوم الواحد.

ويقع بالقرب من شاليهات المحافظة كورنيش السويس الجديد، وأيضا الحديقة الفرنساوى بمدينة بورتوفيق، والعديد من الأماكن الترفيهية.

وقال على حمدى، موظف بالسويس، إننا من سنوات كنا نتمنى أن يتم تطوير شاليهات المحافظة، ونحن حاليا سعداء للغاية هذا حدث وتم التطوير لأن الشاليهات التابعة للمحافظة هامة للغاية للمواطنين وأسعارها مناسبة على عكس الشاليهات الخاصة بمختلف أنواعها سواء بفنادق أو منتجعات سياحية.

وأشاد حمدى السيد، من أبناء السويس، بكم التطوير فى حدائق المحافظة القديمة والمتنزهات، واهتمام المسئولين بإنشاء أيضا متنزهات جديدة لخدمة أهالى السويس.

 

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ممشى 
 
شاطئ خليج السويس
شاطئ خليج السويس

شاليهات المحافظة
شاليهات المحافظة

ممشي الشايهات
ممشي الشايهات

ممشي
ممشي

 


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