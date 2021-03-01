محافظ الدقهلية: أتابع الأعمال التمهيدية لتنفيذ مشروعات حياة كريمة على أرض الواقع

الدقهلية _ شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه يتابع مع المحاسب طارق شكرى، رئيس مركز ومدينة شربين، الأعمال التمهيدية الجارية حاليا للبدء فى تنفيذ مشروعات المبادرة المشار اليها بقرى المركز، حيث أوضح رئيس المركز أنه قد تمت المعاينات على الطبيعة من قبل اللجنة التنفيذية لمحطات الصرف الصحي ومياه الشرب ضمن المبادرة الرئاسية، وذلك للبدء في التنفيذ خلال الاسبوع الجارى.

وأشار رئيس المركز، إلى أنه على مدار اليوم وأمس رافق طه أبو عيش نائب رئيس المركز اللجنة التنفيذية من القاهرة ومحافظة الدقهلية، وبمشاركة مسئولى مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، بحضور المهندس صلاح البدوي، مدير عام منطقة شربين لمياه الشرب والصرف، وتم المرور الميدانى على جميع المشروعات وشبكات الصرف الصحي وتمت المعاينة على الطبيعة للبدء فى إنشاء محطات معالجة مياه صرف الصحي جديدة فى قرية الألف والخضراوية بنطاق الوحدة المحلية لقرية الحصص وتطوير ورفع كفاءة محطة شربين ومحلة انجاق وبساط كريم الدين وتنفيذ شبكات صرف صحي لخدمة أهالي القرى وربطها على المحطات القائمة، ويتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى لتغطية المناطق الغير مخدومه بالصرف الصحي.

و وجه محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة شربين، بضرورة تكثيف الجهود والتعاون التام مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكافة الشركات المنفذة والعمل على إزالة كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات بهدف أن تحقق المبادرة الرئاسية أهدافها المرجوة لأهالينا فى القرى، ولتوفير حياة كريمة للمواطنين على أرض الواقع في جميع القرى التي شملت المبادرة لبناء مستقبل أفضل للمواطنين وللاجيال القادمة.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالبدء فى تنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية فى إطار مبادرة حياة كريمة والتي تستهدف 1000 قرية على مستوى 50 مركزا اداريا على مستوى محافظات الجمهورية.