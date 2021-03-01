محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط منطقة الأهرامات

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عدداً من المحاور المرورية الجديدة بمحافظة الجيزة، الجاري تنفيذها بالتعاون مع العديد من أجهزة الدولة من خلال خطة ورؤية حضارية لتطوير محاور الحركة الرئيسية وشبكة الطرق بهدف حل الإختناقات المرورية التى تعانى منها عدداً من القطاعات .



وشملت جولة المحافظ متابعة الموقف التنفيذي بشارع محمد أنور السادات (ترسا) ومحور المنصورية وكورنيش المريوطية ونسب التنفيذ الإنشائية بالمرحلة الثانية من محور ترسا وكذلك أعمال توسعة وتطوير شارع خاتم المرسلين تنفيذً للخط التنظيمي به.



أكد المحافظ خلال الجولة علي ضرورة الإلتزام بمسار خط التنظيم والمساحات المحددة للحارات المرورية للطريق بما يتناسب مع حجم الحركة المتوقعة وذلك للقادم من شارع ترسا وصولاً لمحور المنصورية مما سيسهم في إحداث طفرة مرورية وخلق مجتمع حضاري يتماشى مع المخطط العام لتطوير الطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير والذى يعد مقصداً للسياح من مختلف الدول في ظل ما تتمتع به مصر من حضارة عريقة ومتنوعة، والتى ستساعد على تخفيف حدة الزحام والكثافات من حوله لضمان السيولة المرورية وتسهيل حركة السياح الوافدة إليه.



وخلال تفقد المحافظ أعمال تطوير محور المنصورية وجه المحافظ حي الهرم بتكليف عددً من الموظفين بمتابعة الممشي السياحي بمحور المنصورية بالتناوب علي مدار اليوم للحفاظ علي أعمال التطوير المنفذة.



كما حرص المحافظ على تفقد أعمال تطوير طريق كورنيش المريوطية وكذلك تفقد الأماكن المخصصة والجاري تجهيزها لإقامة عدد من المحلات والأكشاك بشكل حضاري ونموذج موحد بهدف توفير فرص عمل للشباب وتحقيق عائد إستثماري وإضافة أماكن إنتظار للسيارات وتوفير عدد من المقاعد المخصصة لجلوس المواطنين لصنع متنفس ومتنزه للمواطنين المقيمين بالمنطقة والمترددين عليها.



وكذلك تفقد المحافظ محور ترسا حيث وجه الشركة المنفذة بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير الجارية مع تكثيف الأعمال والبدء في تحديد الخط التنظيمي بجانبي الطريق مع الإلتزام بإرتفاعات ملائمة للأرصفة لمراعاة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة وتدعيم الجزيرة الوسطي بالشارع بالزراعات الحديثة لإعطاءه اللمسه الجمالية والحضارية .



كما وجه شركات المرافق والأحياء علي ضرورة التعاون للانتهاء من اعمالها فى أسرع وقت ،حيث أكد المحافظ علي الشركة المسئولة عن تطوير شارع خاتم المرسلين بضرورة تنفيذ الأعمال بأعلي المواصفات القياسية والفنية وإستخدام أجود الخامات في أعمال التطوير مع رفع المخلفات الناتجة عن أعمال التطوير مع إضاءة الشارع وتدعيمه بعدد كافي من أعمدة الإنارة لعدم التأثير علي الحركة المرورية بالشارع.



وشدد على الشركة المنفذة بسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال وذلك بالتزامن مع أعمال تطوير كوبرى ترسا في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التوسعة للطريق لاستكمال مسار محور محمد أنور السادات بدءاً من شارع خاتم المرسلين وحتى طريق المريوطية وهو المحور الذى قاربت محافظة الجيزة علي الإنتهاء من تنفيذه بالتنسيق مع العديد من الجهات ليكون شريان مروري موازى لشارع الأهرام ، وكذلك لربطه بمحور ترعة الزمر لتيسير الحركة المرورية لكي تتماشي مع النقلة الحضارية التي تشهدها المنطقة واستيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة عند الإغلاق الكلي لشارع الأهرام عند بدء أعمال الحفر لمترو الأنفاق.



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمهندس محمود منصور جهاز التعمير والإسكان ورؤساء أحياء العمرانية والهرم والطالبية ورئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.