محافظ البحيرة يتفقد فعاليات حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

البحيرة - ناصر جودة

تفقد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة اليوم فعاليات اليوم الثانى للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمستشفى الهلال الأحمر بدمنهور، والتى إنطلقت أمس الأحد وتستمر حتى يوم 3/3/2021 وتستهدف الحملة عدد 1105656 طفل من عمر يوم وحتى 5 سنوات، بما فى ذلك الأطفال الأجانب المقيمين بنطاق المحافظة .

وأكد اللواء هشام آمنة، أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات وتيسير حركة الفرق المتحركة والثابتة والمجموعات المشكلة من أطقم التمريض بالمراكز الطبية المختلفة التى تشارك فى الحملة من أجل وصولها للمستهدفين ونجاحها بتحقيق الهدف منها والحفاظ على أطفالنا من هذا المرض موجها بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات اثناء تنفيذ الحملة.

وأكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة أن اليوم الأول للحملة تم خلاله تطعيم 602 ألف و273 طفلاً بنسبة 54%، لافتا إلى أنه يجرى متابعة الحملة بشكل يومى عن طريق غرفة مركزية بمديرية الشؤون الصحية، للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أى معوقات بشكل فورى .

رافق المحافظ خلال تفقده للحملة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، المهندس حازم الأشمونى – السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمود طلحه - وكيل وزارة الصحة والدكتور حموده الجزار وكيل مديرية الصحة .