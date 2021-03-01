محافظ الإسكندرية: لدينا 2300 عقار لها أكثر من 100 عام

كتب أحمد عبد الرحمن

كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تفاصيل انهيار أسقف عقار بالإسكندرية، الذى أودى بحياة اثنين وإصابة 4 آخرين، موضحا أن العقار يقع في شارع سيدى الجداوى بحى الجمرك، من دور أرضى و 3 أدوار علوية مبنى بنظام الأسقف الخشبية، منذ أكثر من 100 سنة وحدث به انهيار جزئى.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن الحادث أسفر عن حالتى وفاة و4 مصابين بينهم اثنين في مستشفى الأميرى، موضحا أن المنزل صدر له هدم عام 2011، وكان به شروخ بالحوائط وتلف بسلم العقار وهبوط في الأرضيات، والحى قام بدوره وتم إخطارهم ورفضوا الإخلاء، وسبق إخطار قسم الشرطة بقرار الهدم، والمالك لم ينفذ القرار.

ولفت إلى أن هناك العديد من العقارات التي صدر لها قرارات هدم بالإسكندرية، أي 2300 عقار لها أكثر من 100 عام، موضحا أن المحافظة ليس لديها عقارات لنقل هؤلاء المواطنين، ولكن عقارات بها إقامة مؤقتة لمدة 6 أشهر.

وذكر أن هناك العديد من العقارات المائلة، لافتا إلى أن هناك 134 ألف قرار إزالة في محافظة الإسكندرية مقيمين في مبانى مخالفة.