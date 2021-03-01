محافظ أسيوط يشدد على الانتهاء من إصلاح خط الغاز الطبيعى بكورنيش النيل ..صور

أسيوط هيثم البدرى

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على الإنتهاء من أعمال إصلاح خط الغاز الطبيعى بشارع الثورة "كورنيش النيل" فى أسرع وقت ممكن لافتاً إلى اهتمام المحافظة اهتماماًخاصاً بهذا القطاع الهام والذى يقدم خدمة للمواطنين موضحاً أن العمل جارى على قدم وساق للانتهاء من تلك الأعمال فى أسرع وقت ممكن خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تعمل على تيسير احتياجات المواطنين من البنية الأساسية.

كما تفقد المهندس نبيل الطيبى سكرتير مساعد المحافظة،أعمال إصلاح خط الغاز الطبيعى بشارع الثورة "كورنيش النيل" وأمام مديرية الأمن الجارى تنفيذها للإطمئنان على سير العمل وتذليل العقبات وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لانتهاء تلك الأعمال فى أسرع وقت ممكن مشيراً إلى التنسيق بين شركات الغاز الطبيعى والمحافظة والإدارات والجهات المعنية للتغلب على أى معوقات أو مشكلات قد تواجه تنفيذ أعمال الإصلاح وإنهاء الأعمال وإعادة رصف الطريق عقب الإنتهاء من أعمال الإصلاح وتوصيل الغاز مطالباً بالانتهاء من إعادة توصيل الغاز الطبيعى فى المواعيد المحددة طبقاً للخطة الزمنية المقررة.



أعمال إصلاح خط الغاز الطبيعي بكورنيش النيل



أعمال إصلاح خط الغاز الطبيعي بكورنيش النيل