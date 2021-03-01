محافظ أسيوط: تطعيم 806 آلاف طفل ضد مرض شلل الأطفال ضمن الحملة القومية

أسيوط هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حرصه على تقديم كافة سبل الدعم للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الجرعة الأولى والتى بدأت أمس الأحد 28 فبراير وتستمر لمدة 4 أيام موضحًا أنه تم حصر الأطفال الأقل من عمر خمس سنوات على مستوى المحافظة حيث تستهدف الحملة 805 آلاف و839 طفلا.

ولفت سعد، إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوصول الحملة للمستهدفين منها ونجاحها بتحقيق الهدف منها والحفاظ على أطفالنا من هذا المرض، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بضرورة تذليل كافة العقبات التى تواجه الفرق المتحركة والثابتة والمجموعات المشكلة من أطقم التمريض بالمراكز الطبية والوحدات والمكاتب الصحية المختلفة التى تشارك فى حملة التطعيم وذلك بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، لافتًا إلى قيام مديرية الصحة بتوفير الطعوم اللازمة طوال فترة التطعيم.

وأوضح الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه تم البدء فى تنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال مجانًا ضمن الحملة القومية التى تم تنفذها وزارة الصحة بالمحافظات المختلفة بدءا من أمس ولمدة 4 أيام باستخدام (طعم فموى أحادى التكافؤ نمط 2)، لافتًا إلى تجهيز عدد 2466 فرقه يعمل بها عدد 5954 مشرف ومقدم خدمة منها 2197 فرقة متحركة للمرور على المنازل لتطعيم الأطفال الأقل من 5 سنوات فضلًا عن 269 فرقة ثابته بمراكز طب الأسرة والوحدات الصحية التى يبلغ عددها 227 وحدة صحية، بالإضافة إلى تجهيز 46336 زجاجة طعم و926720 جرعة طعم و2500 حامل طعم و11230 أكياس تبريد و426 ثلاجة طعوم لتطعيم الأطفال المترددين على المنشأت الصحية وطب الأسرة بالإضافة إلى توفير المعدات اللازمة لذلك.