اليوم السابع
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محافظ أسوان يوجه بتنظيم حملات متواصلة لغلق مراكز الدروس الخصوصية.. صور وفيديو

الإثنين، 01 مارس 2021 02:59 م
محافظ أسوان يوجه بتنظيم حملات متواصلة لغلق مراكز الدروس الخصوصية.. صور وفيديو اجتماع محافظ أسوان ورئيس الجامعة
أسوان - عبد الله صلاح

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ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماع خلية إدارة أزمة كورونا بالمحافظة، بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، واللواء عصام عثمان مدير الأمن، بجانب مديرى الجهات التنفيذية والدينية والمجتمع المدنى.
 
 
وخلال الاجتماع تم تحديد المسئوليات والواجبات وآليات تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء وقرار المحافظ بمنع إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بجميع القاعات أو الصالات أو دور المناسبات أو دور العبادة سواء كانت مغلقة أو مفتوحة ، علاوة على منع الأسواق الأسبوعية مع وضع الضوابط المشددة لتنفيذ ذلك بكل حزم.
 
وشدد اللواء أشرف عطية بضرورة تفعيل الضبطية القضائية وفرض الغرامات على عدم إرتداء الكمامات ، مع تنظيم حملات متواصلة لغلق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية بالمدن وهو الذى يتوازى مع منع إقامة وتنظيم أي سباقات للخيول والمرماح بالقرى لتلافى أي تجمعات.
 
وشدد على أهمية تطبيق جميع الإجراءات الوقائية داخل لجان الإمتحانات في المدارس والمعاهد الأزهرية وكليات جامعة أسوان ومكاتب البريد ، مع التعقيم المستمر للفصول والمدرجات والمدن الجامعية ليتواكب ذلك مع تطهير وتعقيم جميع المديريات والمصالح الحكومية ، بالإضافة إلى تنظيم حملات على المقاهى والكافتيريات للتأكد من الإلتزام بالتباعد وعدم تدخين الشيشة.
 
ووجه محافظ أسوان بالإعلان عن منظومة تلقى طلبات التطعيم للقاح ضد كورونا مجاناً على موقع التسجيل الإلكترونى لوزارة الصحة وخاصة أن هناك رصيد 1200 جرعة سيتم حقنها للمسجلين على المنظومة.
اجتماع-محافظ-أسوان-ورئيس-الجامعة
اجتماع محافظ أسوان ورئيس الجامعة

 

اجتماع-مواجهة-فيروس-كورونا
اجتماع مواجهة فيروس كورونا

 

اجتماع-مواجهة-فيروس-كورونا-فى-أسوان
اجتماع مواجهة فيروس كورونا فى أسوان

 

جولة-محافظ-أسوان-فى-الشوارع
جولة محافظ أسوان فى الشوارع

 

محافظ-أسوان-فى-جولة-على-المواقف
محافظ أسوان فى جولة على المواقف

 


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