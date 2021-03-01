اليوم السابع
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الإثنين، 01 مارس 2021 06:00 م
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محافظ أسوان: منتدى "أسوان 2 للسلام والتنمية" يعكس مكانتها لدى الرئيس

الإثنين، 01 مارس 2021 05:00 م
محافظ أسوان: منتدى "أسوان 2 للسلام والتنمية" يعكس مكانتها لدى الرئيس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على عقد وتنظيم النسخة الثانية من منتدى " أسوان 2 " للسلام والتنمية المستدامين والذى سيعقد جلساته إفتراضياً بسبب تداعيات جائحة كورونا عبر منصة إلكترونية في الفترة من 1 إلى 5 مارس الجارى بعنوان " صياغة واقع إفريقى جديد .. نحو تعافى أقوى وإعادة البناء بشكل أفضل".

وأشاد بالإرادة الصلبة للقيادة المصرية وإصرارها على إستمرار تنظيم هذا المنتدى القارى والذي يساهم بشكل مباشر في رفع اسم أسوان عالياً كعاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن تنظيم منتدى أسوان يعكس مكانتها لدى الرئيس السيسى وتوجيهاته المستمرة بإعادة الوجه الحضارى لها كأهم المقاصد السياحية وقبلة للإستثمارات العالمية والمحلية، فضلاً عن أنها مركز تاريخى للثقافات المتنوعة، لافتاً إلى أن أسوان بفضل هذه التوجيهات تشهد حالياً مشروعات غير مسبوقة في قطاعات التطوير والتجميل والبنية التحتية، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتغيير واقع الحياة نحو الأفضل وخاصة مبادرات حياة كريمة وتطوير الريف المصرى والتأمين الصحى الشامل وغيرها .


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