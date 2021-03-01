محافظ أسوان: انعقاد منتدى السلام يعكس اهتمام الرئيس بالجنوب

أسوان – عبد الله صلاح

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على عقد وتنظيم النسخة الثانية من منتدى "أسوان 2" للسلام والتنمية المستدامين والذى سيعقد جلساته افتراضياً بسبب تداعيات جائحة كورونا عبر منصة إلكترونية في الفترة من 1 إلى 5 مارس الجارى بعنوان " صياغة واقع إفريقى جديد .. نحو تعافى أقوى وإعادة البناء بشكل أفضل".

وأشاد محافظ أسوان ، بالإرادة الصلبة للقيادة المصرية وإصرارها على استمرار تنظيم هذا المنتدى القارى والذي يساهم بشكل مباشر في رفع أسم أسوان عالياً كعاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأشار اللواء عطية إلى أن تنظيم منتدى أسوان يعكس مكانتها لدى الرئيس السيسى وتوجيهاته المستمرة بإعادة الوجه الحضارى لها كأهم المقاصد السياحية وقبلة للإستثمارات العالمية والمحلية، فضلاً عن أنها مركز تاريخى للثقافات المتنوعة، لافتاً إلى أن أسوان بفضل هذه التوجيهات تشهد حالياً مشروعات غير مسبوقة في قطاعات التطوير والتجميل والبنية التحتية ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتغيير واقع الحياة نحو الأفضل وخاصة مبادرات حياة كريمة وتطوير الريف المصرى والتأمين الصحى الشامل وغيرها.