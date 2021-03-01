اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مارس 2021 07:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان: انعقاد منتدى السلام يعكس اهتمام الرئيس بالجنوب

الإثنين، 01 مارس 2021 05:58 م
محافظ أسوان: انعقاد منتدى السلام يعكس اهتمام الرئيس بالجنوب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على عقد وتنظيم النسخة الثانية من منتدى "أسوان 2" للسلام والتنمية المستدامين والذى سيعقد جلساته افتراضياً بسبب تداعيات جائحة كورونا عبر منصة إلكترونية في الفترة من 1 إلى 5 مارس الجارى بعنوان " صياغة واقع إفريقى جديد .. نحو تعافى أقوى وإعادة البناء بشكل أفضل".

وأشاد محافظ أسوان ، بالإرادة الصلبة للقيادة المصرية وإصرارها على استمرار تنظيم هذا المنتدى القارى والذي يساهم بشكل مباشر في رفع أسم أسوان عالياً كعاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأشار اللواء عطية إلى أن تنظيم منتدى أسوان يعكس مكانتها لدى الرئيس السيسى وتوجيهاته المستمرة بإعادة الوجه الحضارى لها كأهم المقاصد السياحية وقبلة للإستثمارات العالمية والمحلية، فضلاً عن أنها مركز تاريخى للثقافات المتنوعة، لافتاً إلى أن أسوان بفضل هذه التوجيهات تشهد حالياً مشروعات غير مسبوقة في قطاعات التطوير والتجميل والبنية التحتية ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتغيير واقع الحياة نحو الأفضل وخاصة مبادرات حياة كريمة وتطوير الريف المصرى والتأمين الصحى الشامل وغيرها.


منتدى اسوان للسلام

منتدى اسوان

الرئيس السيسى

السيسى

اسوان

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة التخطيط تشارك بالنسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

الإثنين، 01 مارس 2021 04:03 م

وزير الخارجية أمام منتدى أسوان للسلام والتنمية: مصر تؤمن بأهمية العمل الأفريقى المشترك وتسهم فى تحقيق السلام والتنمية بالقارة.. شكرى: يجب تعزيز قدراتنا فى أفريقيا لمواجهة الإرهاب والمقاتلين الأجانب.. صور

الإثنين، 01 مارس 2021 03:22 م

نص كلمة الرئيس أمام النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.. السيسي: التحديات التي فرضتها جائحة كوررنا وتبعاتها لن تثنينا عن النهوض بأجندتنا الأفريقية.. مصر تدعم اتفاقية التجارة الحرة القارية

الإثنين، 01 مارس 2021 03:20 م

محافظ أسوان يوجه بتنظيم حملات متواصلة لغلق مراكز الدروس الخصوصية.. صور وفيديو

الإثنين، 01 مارس 2021 02:59 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة