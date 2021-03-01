محافظة البحيرة تعلن توزيع 2 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجاً فى 5 قرى

البحيرة – ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم، مشيراً إلى الدور الذى تقوم إحدى الجمعيات الخيرية في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجا، وتكثيف المساعدات بها.

وتم توزيع كمية 2 طن من اللحوم على الأيتام والأرامل والمطلقات والفقراء والأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة بقرى ( عبدالحليم محمود واحمد بدوي بغرب النوبارية وقريه جبارس بايتاي البارود وقريتى عرب الانجليز والبركة بابوحمص) وذلك من خلال الجمعيات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمدن والمراكز.

ووجه اللواء هشام آمنه بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها وتحقيق الهدف منها فى رفع المعاناة عن كاهل الاسر الاكثر احتياجا ومحدودي الدخل .

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصه بالقرى الاكثر احتياجاً من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".