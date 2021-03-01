مجلس السيادة السودانى:تدفق كبير من اللاجئين القادمين من إثيوبيا إلى شرق البلاد

كتب أحمد عرفة

قال مجلس السيادة السوداني، إن هناك تدفقا كبيرا للاجئين القادمين من إثيوبيا إلى شرق البلاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

من جانبها أعلنت إثيوبيا اليوم الاثنين، رفض طلب الولايات المتحدة الأمريكية لسحب قواتها من إقليم تيجراى الذى يشهد اشتباكات عسكرية واسعة منذ أشهر، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية متطابقة.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأحد، بيانا عاجلا بشأن "الفظائع" التى تقع فى منطقة تيجراى التى تقوم بها حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد والجيش الإثيوبى.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بليكن على تويتر: "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع فظائع في منطقة تيجراي الإثيوبية.. ندين بشدة عمليات القتل والإبعاد القسري والعنف الجنسي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى المجتمع الدولي العمل معا لمنع المزيد من الفظائع".