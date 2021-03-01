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مجلس الجامعة العربية يعيد تعيين السفير حسام زكى أمينا عاما مساعدا

الإثنين، 01 مارس 2021 08:56 م
مجلس الجامعة العربية يعيد تعيين السفير حسام زكى أمينا عاما مساعدا حسام زكى
كتب مصطفى عنبر

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أصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، فى دورته العادية 155، اليوم الاثنين، قرارا بإعادة تعيين السفير حسام زكى لمنصب أمين عام مساعد بجامعة الدول العربية.
 
وانطلقت اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة العادية (155) لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة قطر، فى إطار التحضيرات لاجتماع كجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم الأربعاء المقبل.
 
ويحظى السفير حسام زكى بثقة كبيرة من مجلس الجامعة العربية على مستوياته المختلفة، حيث أنه ساهم فى دعم عمل الأمانة العامة للجامعة العربية فى مختلف القضايا والملفات، فضلا عن كونه من الدبلوماسيين المصريين المحنكين اللذين لهم باع طويل فى العمل العربى المشترك.
 
 

الجامعة العربية

حسام زكى

وزراء الخارجية العرب

اعادة تعيين السفير حسام زكى

قطر

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