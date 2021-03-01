اليوم السابع
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"مبادرة حياة كريمة" قوافل طبية مجانية تجوب محافظه الغربية

الإثنين، 01 مارس 2021 01:20 ص
"مبادرة حياة كريمة" قوافل طبية مجانية تجوب محافظه الغربية محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل  الصحة بالغربية، عن إطلاق عدة قوافل طبية مجانية ضمن الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة "، وتحت رعاية الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة، والتي تتضمن توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي محافظه الغربية.

 
وأضاف أن القوافل في عدة تخصصات طبية، تضم "الباطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد ، وأنف وأذن وحنجرة وعيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء"، وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان .
 
وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، أن قد تم تنظيم القافله الطبية بقرية شبشير الحصة، وتم توقيع الكشف والفحص الطبي علي أكثر من 500 حالة بتخصصات مختلفه يأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياه كريمة»، وصرف العلاج بالمجان وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وقري المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا . 
 

 


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