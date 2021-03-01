اليوم السابع
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مباحث التموين تواصل حملاتها على أسواق ومحلات الجيزة

الإثنين، 01 مارس 2021 11:33 ص
مباحث التموين تواصل حملاتها على أسواق ومحلات الجيزة حملة تموينية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أعدت مديرية أمن الجيزة حملة تموينية، استهدفت الأسواق والمحلات التجارية، لضبط المتهمين بحيازة سلع غذائية فاسدة ومجهولة المصدر، ومنتجات مغشوشة، وتمكن رجال المباحث خلال الحملة، من تحرير 94 قضية عدم حمل شهادات صحية، وحيازة منتجات غذائية مجهولة المصدر، ولحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

 

كما أسفرت الحملة عن تحرير قضايا إدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

 


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