ليبيا تعلن تسجيل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة

كتب: أحمد جمعة

أعلن المركز الوطنى لمكافحة الأمراض فى ليبيا تسجيل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد، مؤكدا أن 876 مصابا تماثلوا للشفاء بينما توفي 31 آخرون.

وأكد المركز، تسلم 3652 عينة موزعة على المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 975 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1450 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 350 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 268 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 125 عينة.

وأرسلت إلى مختبر بلدية سوق الجمعة 113 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 60 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 153 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو 17 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة ثلاث عينات، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 135 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني زوارة ثلاث عينات.

ولفت المركز، إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 134 ألفا و127 حالة، منها 10 آلاف و801 إصابة نشطة، و121 ألفا و116 متعافيا، في حين توفي 2210 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.