لادبروكس البريطانية: كامالا الأقرب للفوز بانتخابات 2024 يليها بايدن ثم ترامب

كتبت رباب فتحى

قالت مؤسسة " لادبروكس" البريطانية للمراهنات أن نائبة الرئيس الأمريكى، كامالا هاريس لا تزال الأقرب للفوز فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 على الرغم من أن الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب ألمح إلى احتمال ترشحه فى مؤتمر العمل السياسى المحافظ (CPAC) يوم الأحد.

وقالت الشركة أن نائبة الرئيس لديها احتمال بنسبة 22.2%، فى حين أن جو بايدن لديه فرصة بنسبة 20% ودونالد ترامب لديه احتمال 14.3%، وفقا لادبروكس.

وكان ترامب تحدث فى أورلاندو بولاية فلوريدا، لإلقاء أول خطاب له منذ مغادرة البيت الأبيض وألمح إلى أنه قد يترشح للرئاسة مرة أخرى فى عام 2024.

وقال ترامب: "من يدرى، من يدرى، حتى أننى قد أقرر هزيمتهم للمرة الثالثة"، مشيرًا إلى مزاعمه بحدوث تزوير واسع النطاق خلال الانتخابات الرئاسية فى نوفمبر.

وفقًا للاستطلاع، الذى قاس ردود الحاضرين فى "CPAC"، اختار 55% من المشاركين ترامب كمرشح مفضل لهم من قائمة المرشحين المحتملين للرئاسة لعام 2024، وجاء حاكم فلوريدا رون ديسانتيس فى المركز الثانى بنسبة 21%.

كما حصل ترامب أيضًا على نسبة تأييد تبلغ 97% من المستطلعين.

وقال ترامب: "لقد اجتمعنا اليوم للتحدث عن مستقبل بلادنا العظيمة خلال السنوات الأربع المقبلة واعدكم انى ساقاتل إلى جانبكم كما فعلت دائما"، واكد ترامب أنه لن يقوم بتأسيس حزب جديد قائلا: "لا توجد أحزاب جديدة لدينا الحزب الجمهورى الرائع".

وفى وقت سابق قال مات شلاب، رئيس اتحاد المحافظين الأمريكيين، الذى يدير المؤتمر، لصحيفة واشنطن بوست: "على الرغم من أن دونالد ترامب هو رئيس لفترة ولاية واحدة، إلا أن هناك شعورًا بين الجمهوريين بأنه حقق نجاحًا هائلًا وساحقًا".

وأضاف، "هذا لا يعنى أن كل لحظة من كل يوم كانت ممتعة، ما يعنيه هو أنه من منظور السياسة، التزم ترامب بتنفيذ قائمة الأشياء التى قال أنه سيفعلها".