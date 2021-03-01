وكالات

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة .

وحسب وكالة الأنباء الكورية (يونهاب)، أوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 90.029، فيما بلغ مجموع الوفيات 1.605 .

وكانت قد أصدرت السلطات الصحية فى كوريا الجنوبية دليلًا توجيهيًّا جديدًا لمراكز التطعيم فى جميع أنحاء البلاد، حيث طلبت من أعضاء الطاقم الطبي زيادة عدد الجرعات المستخرجة من زجاجة اللقاح إلى الحد الأقصى باستخدام أحدث المحاقن المصممة لتقليل كمية اللقاح المفقودة عن طريق تقليل المسافة بين الإبرة والمكبس.