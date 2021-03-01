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خلال كلمة مسجلة بمنتدى أسوان..

قيس سعيد يشيد بجهود الرئيس السيسي لتعزيز التواصل بين الأفارقة

الإثنين، 01 مارس 2021 02:44 م
قيس سعيد يشيد بجهود الرئيس السيسي لتعزيز التواصل بين الأفارقة الرئيس التونسي خلال المنتدى
كتب سمير حسنى

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أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، عن خالص شكره وامتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسي على حرصه على إقامة منتدى أسوان للتنمية بالرغم من ظروف جائحة كورونا، مشيدا بجهود الرئيس السيسي التي تهدف لتعزيز جسور التواصل بين الدول الأفريقية.

 

وأضاف الرئيس التونسي خلال كلمة مسجلة بمنتدى أسوان للتنمية، أن الجهود المضنية والمستمرة للرئيس السيسي تهدف لتعزيز جسور التواصل وتوسيع مساحة التفاهم واللقاء بين الدول الأفريقية وشركائها الاستراتيجيين وتطوير مجالات التعاون بهدف خير شعوب القارة كلها.


السيسي

تونس

قيس سعيد

اسوان

الدول الافريقية

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